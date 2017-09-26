Компании «Местная еда» и KraftHeinz Foodservice Russia запустили онлайн-школу гастрономического бизнеса. Там будет собрана «исчерпывающая и точная информация о запуске и развитии гастрономических проектов, а также самые актуальные и практичные инструменты для ведения бизнеса».

Сейчас там доступны курсы «Как начать свое дело», «Инструкция по заполнению бизнес-модели» и «Как открыть кофейню». Занятия платные — доступ стоит от 500 до 4 990 рублей.

«В дальнейшем на базе школы гастрономического бизнеса будет создана полноценная программа MBA со специализацией на фуд-бизнесе. К сотрудничеству над MBA-программой будут привлечены ведущие российские вузы», — рассказали в «Местной еде».

Источник: основатель «Местной еды» Анастасия Колесникова