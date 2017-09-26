На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» с 27 сентября по 8 октября пройдут тематические дни, посвященные барабульке, корюшке, форели, кефали и наваге.

По словам организаторов мероприятия, в дни фестиваля на улице Кузнецкий Мост будет работать Рыбный рынок. Там посетители смогут купить свежую рыбу, рыбные продукты и морепродукты. Всего в ассортимент рынка войдут более 460 наименований из 11 крупнейших рыбопромысловых регионов страны, включая Камчатку, Карелию и Мурманск.

Также на рыбном рынке можно будет купить карпа, сазана, хамсу, стерлядь, судака, кету, нерку и чавычу. Вдобавок к этому посетители смогут приобрести икру горбуши, кеты, нерки и осетра, креветки, камчатских крабов, а также трепангов и морских ежей.

При этом на рынке будут продавать как готовые рыбные блюда, так и полуфабрикаты: скумбрию холодного и горячего копчения, филе муксуна, рыбные пельмени, зразы и котлеты, а также разнообразные консервы.

На Рыбном рынке также будет работать морской фастфуд-ресторан. В меню предлагают креветок и гребешков на шпажках, рыбный суп и свежих устриц.

Фестиваль «Золотая осень» проходит в столице с 22 сентября по 8 октября в цикле городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Источник: оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»