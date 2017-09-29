Официальная торговля арбузами и дынями в Москве будет вестись до конца сентября.

1 октября предпринимателям предстоит разобрать специально оборудованные временные конструкции и вывезти их на хранение до следующего сезона.

Всего в городе в этом сезоне работало 297 бахчевых развалов — больше всего торговых точек находилось на юго-востоке и юге города.

О том, что стоит покупать на рынках в октябре, можно прочитать в материале The Village.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы