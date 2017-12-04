Департамент информационных технологий выяснил, сколько москвичей используют онлайн-сервисы по доставке еды.

33,3 % москвичей пользуются

сервисами по доставке еды

Большинство (52 %) клиентов сервисов доставки оформляют заказы по несколько раз в месяц. Еще 15 % пользователей заказывают еду несколько раз в неделю, а остальные — несколько раз в год.

По данным ведомства, наибольшей популярностью у жителей столицы пользуется итальянская кухня. Так, пиццу заказывают в 52 % случаев, в то время как на японскую еду приходится 16 % заказов.

Кроме того, в департаменте подсчитали, что среднее время доставки составляет 45 минут при комиссии сервиса в 20–30 % от стоимости заказа.

Источник: агентство «Москва»