Владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината (бренды «Папа может» и «Останкино») Михаил Попов запустил платформу Foodmap по поиску скидок и акций в ресторанах.

Сейчас сервис включает в себя более 3 500 акционных предложений в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми, а также собирает отзывы и оценки посетителей заведений.

В апреле Попов учредил и возглавил компанию «Фудмап», зарегистрированную для деятельности веб-порталов.

Приложение доступно для Android и iOS.

Источник: «Коммерсантъ»