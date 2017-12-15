Росстат подсчитал, что калорийность рациона россиян стала рекордно высокой с 2003 года, достигнув 2 675 калорий в сутки. Отмечается, что это больше необходимого примерно на 16 %.

По данным Росстата, относительно предыдущего года увеличилось потребление всех продуктов, за исключением растительного масла (11 килограммов на человека в год, неизменно с 2005-го). Превышено потребление хлеба — 99 килограммов на человека в год (рекомендовано 96), мяса — 88 килограммов (вместо 73-х), сахара и кондитерских изделий — 32 килограмма (вместо 24-х). В норме потребление рыбы — 22 килограмма на человека в год. При этом россияне едят недостаточно картофеля — 60 килограммов (при норме в 90), овощей — 105 килограммов (вместо 140), фруктов и ягод — 73 килограмма (норма — 100), молока и молочных продуктов — 273 килограмма (норма — 325), яиц — 229 штук (норма — 260), растительного масла и других жиров — 11 килограммов (норма —12).

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников отметил, что рост потребления связан со снижением инфляции, у россиян появилась возможность покупать больше продуктов. «Тем не менее инерция экономии еще сохраняется: люди ориентируются на более сытные и дешевые продукты. Тяготение к экономии будет продолжаться, потому что инфляционный фон в следующем году ожидается не столь радостный. В этом году инфляция пока держится на уровне 2,5 %, а в следующем — возможен рост до 4 %», — пояснил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения.

Источник: «Известия»