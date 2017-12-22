Со 2 по 9 января в пиццерии Monica по адресу: улица Трубецкая,10 будет действовать специальное новогоднее предложение.

Все праздники там можно будет заказать бутылку Prosecco вместе с итальянскими закусками за 1500 рублей.

Кроме того, 25 декабря состоится новогодний ужин, где попадут запеченую индейку или поросенка, а также закуски и коллекцию итальянских сыров. Стоимость ужина — 3500 рублей с человека.

Для детей в заведении запланированы творческие мастер-классы и кукольный театр.

Ранее The Village рассказывал об этом заведении.

Источник: пиццерия Monica