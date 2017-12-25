В районе «Менделеевской» открылся второй пивной бар Chernovar в готическом стиле
В районе станции «Менделеевская» открылся второй пивной бар в готическом стиле Chernovar.
Chernovar
Адрес: Cущевская улица 27/7
часы работы: с 10:00 до 22:00, пт.-сб. с 10:00 до 23:00
Средний чек: 500-700 рублей
бургеры
Баварский бургер — 300 рублей
Бургер с семгой — 495 рублей
горячие закуски
Сыр в миндале — 390 рублей
Рубленая свиная рулька с капустой ротколь — 620 рублей
закуски к пиву
Качемас из щуки — 180 рублей
Вяленая оленина — 180 рублей
напитки
Крепкий байкерский чай — 200 рублей
Клюквенный чай с корицей— 200 рублей
Идея: В баре представлены несколько десятков сортов: импортное, крафтовое, разливное, бутылочное. Из закусок стоит обратить внимание на бургеры, крылышки и свиные ребрышки. Скоро меню дополнится бизнес-ланчами. Здесь можно посмотреть спортивные трансляции, а по выходным гостей ждут диджей-сеты.
Интерьер: Бар с открытой кухней включает в себя летнюю веранду на крыше и собственную коптильню.
Источник: представители заведения
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