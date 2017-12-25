В районе станции «Менделеевская» открылся второй пивной бар в готическом стиле Chernovar.

Chernovar

Адрес: Cущевская улица 27/7 часы работы: с 10:00 до 22:00, пт.-сб. с 10:00 до 23:00 Средний чек: 500-700 рублей сайт

бургеры Баварский бургер — 300 рублей Бургер с семгой — 495 рублей горячие закуски Сыр в миндале — 390 рублей Рубленая свиная рулька с капустой ротколь — 620 рублей закуски к пиву Качемас из щуки — 180 рублей Вяленая оленина — 180 рублей напитки Крепкий байкерский чай — 200 рублей Клюквенный чай с корицей— 200 рублей

Идея: В баре представлены несколько десятков сортов: импортное, крафтовое, разливное, бутылочное. Из закусок стоит обратить внимание на бургеры, крылышки и свиные ребрышки. Скоро меню дополнится бизнес-ланчами. Здесь можно посмотреть спортивные трансляции, а по выходным гостей ждут диджей-сеты.

Интерьер: Бар с открытой кухней включает в себя летнюю веранду на крыше и собственную коптильню.

Источник: представители заведения