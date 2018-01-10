Фестиваль творческой кухни Omnivore Moscow в этом году отменили. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

Причиной отмены послужили внутренние обстоятельства и желание команды сосредоточиться на фестивале, который пройдет в Париже в марте.

При этом организаторы не отрицают проведение фестивалей Omnivore Moscow в будущем.

Omnivore — международный гастрономический фестиваль для молодых и талантливых шеф-поваров, которые экспериментируют и создают новые тенденции в современной гастрономии. Мероприятие проводится с 2005 года во французском Довиле и с 2011 года — в Москве.

Источник: Facebook