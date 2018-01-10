Росстат опубликовал данные о том, как в России изменились цены на продукты за 2017 год.

Сильнее всего подорожало сливочное масло, цена на которое выросла на 20,6 %. Также увеличилась стоимость молочных продуктов (8,5 %), алкоголя (4,5 %), морепродуктов (4,3 %) и хлебобулочных изделий (4 %). Наименьший рост показали мясо и птица — 0,8 %.

В то же время снизились цены на сахар (17,6 %), крупу (7,1 %), куриные яйца (7 %) и подсолнечное масло (6,2 %). Овощи и фрукты стали дешевле на 1,1 %.

Лидером роста среди непродовольственных товаров стали табачные изделия — их стоимость выросла на 12,2 %. Обувь подорожала на 6,1 %, одежда и белье — на 4,8 %. Также увеличилась цена бензина (5,7 %), лекарств (1,1 %) и бытовых приборов (1 %).

Источник: Росстат