В воскресенье, 14 января, в ресторане «Пирог мясника» все желающие смогут попробовать неограниченное количество стейков.

В этот день гостям предложат на выбор стейк из диафрагмы, чак ролл или стриплойн с острым перцем и соусом аджика. Участие обойдется в 1 500 рублей с человека. Акция начнется в 13:00.

Заведение находится по адресу: улица Новый Арбат, 17. Стол можно забронировать по номеру +7 (964) 640–17–01.

Ранее The Village рассказывал о ресторане «Пирог мясника».

Источник: «Пирог мясника»