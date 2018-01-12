Аркадий Новиков запустил новый проект — халяльный ресторан Umma на Ильинке.

Umma

Адрес: улица Ильинка, дом 13 часы работы: с 11:00 до 00:00 Средний чек: 2 000 рублей сайт

супы Шурпа с бараниной — 580 рублей Лагман — 699 рублей Балык шурпа с капустой и лососем — 620 рублей Суп Ац с чечевицей — 430 рублей горячие блюда Плов с бараниной и казы — 799 рублей Манты с говядиной — 180 рублей за штуку Томленые овощи с бараниной и айвой — 740 рублей Отварной горох с бараниной и колбасов из конины — 690 рублей десерты Ассорти восточных сладостей — 650 рублей Пахлава — 320 рублей Муравейник с карамелью — 350 рублей Мильфей со свежими ягодами — 580 рублей Тип блюда Пряный кофе по-турецки — 300 рублей Клюквенный чай с мятой и медом — 650 рублей Латте по-сингапурски — 350 рублей Гранатовый глинтвейн — 350 рублей

Идея: Акцент заведения сделан на восточное и кавказское направление —узбекский плов с бараниной и казы соседствуют с казахским бешбармаком, ближневосточным хумусом и грузинскими хачапури. Халяльное мясо поставляется напрямую с горных регионов Кавказа.

Интерьер: Над оформлением ресторана работала команда студии дизайна и декора Krivtsova & Redina («Мари VANNA» Лондон). В основе интерьера — натуральные материалы. Атмосферу Востока создают люстры в форме цветов, украшенные металлом и бисером, кованые решетки, колонны, большие состаренные зеркала и открытая кухня с казанами, мангалами и тандыром. На стенах — мозаика из красного кирпича XVII века.

Ресторан рассчитан на 95 посадочных мест. Также в Umma есть VIP-зал на 15 человек и молельная комната. Летом будет работать веранда на 100 гостей.

Источник: пресс-служба Umma