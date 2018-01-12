Новиков открыл халяльный ресторан Umma с молельной комнатой
Аркадий Новиков запустил новый проект — халяльный ресторан Umma на Ильинке.
Umma
Адрес: улица Ильинка, дом 13
часы работы: с 11:00 до 00:00
Средний чек: 2 000 рублей
супы
Шурпа с бараниной — 580 рублей
Лагман — 699 рублей
Балык шурпа с капустой и лососем — 620 рублей
Суп Ац с чечевицей — 430 рублей
горячие блюда
Плов с бараниной и казы — 799 рублей
Манты с говядиной — 180 рублей за штуку
Томленые овощи с бараниной и айвой — 740 рублей
Отварной горох с бараниной и колбасов из конины — 690 рублей
десерты
Ассорти восточных сладостей — 650 рублей
Пахлава — 320 рублей
Муравейник с карамелью — 350 рублей
Мильфей со свежими ягодами — 580 рублей
Тип блюда
Пряный кофе по-турецки — 300 рублей
Клюквенный чай с мятой и медом — 650 рублей
Латте по-сингапурски — 350 рублей
Гранатовый глинтвейн — 350 рублей
Идея: Акцент заведения сделан на восточное и кавказское направление —узбекский плов с бараниной и казы соседствуют с казахским бешбармаком, ближневосточным хумусом и грузинскими хачапури. Халяльное мясо поставляется напрямую с горных регионов Кавказа.
Интерьер: Над оформлением ресторана работала команда студии дизайна и декора Krivtsova & Redina («Мари VANNA» Лондон). В основе интерьера — натуральные материалы. Атмосферу Востока создают люстры в форме цветов, украшенные металлом и бисером, кованые решетки, колонны, большие состаренные зеркала и открытая кухня с казанами, мангалами и тандыром. На стенах — мозаика из красного кирпича XVII века.
Ресторан рассчитан на 95 посадочных мест. Также в Umma есть VIP-зал на 15 человек и молельная комната. Летом будет работать веранда на 100 гостей.
Источник: пресс-служба Umma
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