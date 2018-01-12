Аркадий Новиков запустил новый проект — халяльный ресторан Umma на Ильинке.

Umma

Адрес: улица Ильинка, дом 13

часы работы: с 11:00 до 00:00

Средний чек: 2 000 рублей

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супы

Шурпа с бараниной — 580 рублей

Лагман — 699 рублей

Балык шурпа с капустой и лососем — 620 рублей

Суп Ац с чечевицей — 430 рублей

горячие блюда

Плов с бараниной и казы — 799 рублей

Манты с говядиной — 180 рублей за штуку

Томленые овощи с бараниной и айвой — 740 рублей

Отварной горох с бараниной и колбасов из конины — 690 рублей

десерты

Ассорти восточных сладостей — 650 рублей

Пахлава — 320 рублей

Муравейник с  карамелью — 350 рублей

Мильфей со свежими ягодами — 580 рублей

Тип блюда

Пряный кофе по-турецки — 300 рублей

Клюквенный чай с мятой и медом — 650 рублей

Латте по-сингапурски — 350 рублей

Гранатовый глинтвейн — 350 рублей

Идея: Акцент заведения сделан на восточное и кавказское направление —узбекский плов с бараниной и казы соседствуют с казахским бешбармаком, ближневосточным хумусом и грузинскими хачапури. Халяльное мясо поставляется напрямую с горных регионов Кавказа.

Интерьер: Над оформлением ресторана работала команда студии дизайна и декора Krivtsova & Redina («Мари VANNA» Лондон). В основе интерьера — натуральные материалы. Атмосферу Востока создают люстры в форме цветов, украшенные металлом и бисером, кованые решетки, колонны, большие состаренные зеркала и открытая кухня с казанами, мангалами и тандыром. На стенах — мозаика из красного кирпича XVII века.

Ресторан рассчитан на 95 посадочных мест. Также в Umma есть VIP-зал на 15 человек и молельная комната. Летом будет работать веранда на 100 гостей.

Источник: пресс-служба Umma