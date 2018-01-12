Проект Burger&Pizzetta открыл полноценную точку в историческом здании 18 века на Большой Никитской улице.

Burger&Pizzetta

Бургеры Бургер с горгонзолой и луковым конфитюром — 420 рублей Бургер с козьим сыром, шпинатом и клюквенным джемом — 590 рублей Бургер с рваной говядиной — 370 рублей Бургер в листьях салата — 590 рублей Пиццетты Пиццетта с мортаделлой и фисташками — 370 рублей Пиццетта четыре сыра с чатни из манго и орехом пекан — 390 рублей Пиццетта с креветками, ростками сои и имбирным соусом — 390 рублей Пиццетта с сыром фьерделате и базиликом — 320 рублей десерты Черничный пай — 250 рублей Пиццетта Дольче нутелла с маскарпоне — 350 рублей Мусс из авокадо с соусом чилл-маракуйя и миндальными лепестками — 250 рублей Крамбл с мороженым и ванильным соусом — 320 рублей напитки Ромашковый лимонад с семенами чиа — 330 рублей Милкшейк Баунти — 350 рублей Мятный капучино — 250 рублей Чай фейхоа с цитрусами — 290 рублей

Кто делает: Шеф-поваром остался Били Шабани, ответственный за меню первого Burger&Pizzetta в «Европейском».

Идея: Меню представлено 14 видами фирменных бургеров, 9 пиццеттами на тонком тесте, супами, горячими блюдами и закусками. Есть также вегетарианские позиции. В ближайшее время планируют запуск ранних завтраков. В барной карте — витаминные смузи, кофе и интересные коктейли.

Интерьер: Оформление для нового заведения разработали архитектор Мария Жукова совместно с совладельцем il FORNO Group Генрихом Карпиным. В пространстве доминируют оттенки розового мрамора и синего бархата. На стенах с остатками газет и обоев советских времен — неоновые надписи, а на потолках — классические золотые люстры. Мебель специально для ресторана изготавливали на фабрике в Валенсии. Помещение рассчитано на 70 гостей, весной заработает веранда.

Источник: представители Burger&Pizzetta