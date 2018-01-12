Ресторан Burger&Pizzetta открыл второе заведение
Проект Burger&Pizzetta открыл полноценную точку в историческом здании 18 века на Большой Никитской улице.
Burger&Pizzetta
Адрес: Большая Никитская улица, дом 14/2, строение 7
Телефон: номер
Средний чек: ххх–ххх
Бургеры
Бургер с горгонзолой и луковым конфитюром — 420 рублей
Бургер с козьим сыром, шпинатом и клюквенным джемом — 590 рублей
Бургер с рваной говядиной — 370 рублей
Бургер в листьях салата — 590 рублей
Пиццетты
Пиццетта с мортаделлой и фисташками — 370 рублей
Пиццетта четыре сыра с чатни из манго и орехом пекан — 390 рублей
Пиццетта с креветками, ростками сои и имбирным соусом — 390 рублей
Пиццетта с сыром фьерделате и базиликом — 320 рублей
десерты
Черничный пай — 250 рублей
Пиццетта Дольче нутелла с маскарпоне — 350 рублей
Мусс из авокадо с соусом чилл-маракуйя и миндальными лепестками — 250 рублей
Крамбл с мороженым и ванильным соусом — 320 рублей
напитки
Ромашковый лимонад с семенами чиа — 330 рублей
Милкшейк Баунти — 350 рублей
Мятный капучино — 250 рублей
Чай фейхоа с цитрусами — 290 рублей
Кто делает: Шеф-поваром остался Били Шабани, ответственный за меню первого Burger&Pizzetta в «Европейском».
Идея: Меню представлено 14 видами фирменных бургеров, 9 пиццеттами на тонком тесте, супами, горячими блюдами и закусками. Есть также вегетарианские позиции. В ближайшее время планируют запуск ранних завтраков. В барной карте — витаминные смузи, кофе и интересные коктейли.
Интерьер: Оформление для нового заведения разработали архитектор Мария Жукова совместно с совладельцем il FORNO Group Генрихом Карпиным. В пространстве доминируют оттенки розового мрамора и синего бархата. На стенах с остатками газет и обоев советских времен — неоновые надписи, а на потолках — классические золотые люстры. Мебель специально для ресторана изготавливали на фабрике в Валенсии. Помещение рассчитано на 70 гостей, весной заработает веранда.
Источник: представители Burger&Pizzetta
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