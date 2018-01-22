У паназиатского ресторана KOI на Кутузовском проспекте появилась доставка. Заказать еду на расстоянии 2,5 километра от заведения можно через сервис FoodFox.

Для заказа доступны роллы, суши, сашими и гункано, а также закуски и салаты, горячие блюда, приготовленные на воке и теппане, утка по-пекински, супы и десерты.

Доставка выполняется в течение 40 минут и обойдется в 99 рублей, а при заказе на более чем 500 рублей — бесплатно. Ограничения на минимальную сумму заказа отсутствуют.

Источник: представители KOI