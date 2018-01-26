Сеть бургерных Burger Heroes расширила меню. Нововведениями занимались шеф-повара сети Петр Рабчевский и Михаил Цыплаков.

В новом меню есть куриные крылышки в соусе-глазури с копченой сливой и брусочками из моркови и сельдерея (320 рублей), говяжьи ребрышки с картофелем фри (450 рублей). Кроме того, гости заведения смогут попробовать сэндвичи с креветками, соусом кимчи и чуккой (330 рублей), а также с ростбифом и печеным перцем на черной булочке (350 рублей).

Помимо того, в меню появились салаты: с креветками и соусом сиртаки (350 рублей), а также с ростбифом и трюфельным маслом (350 рублей).

Новые позиции можно попробовать в шести точках сети: на Большой Ордынке, Пушкинской площади, Кузнецком Мосту, Цветном бульваре, а также на Маросейке и в Камергерском переулке.

The Village уже рассказывал о Burger Heroes.

Источник: Burger Heroes