«Додо пицца» запускает функцию быстрого заказа по кнопке
В нескольких ресторанах «Додо пиццы» в Москве начнут работать кнопки быстрого заказа пиццы. Их можно будет купить для дома.
Новую функцию будут тестировать в течение одного — трех месяцев. Ожидается, что умная кнопка улучшит работу системы: руководство сможет узнать, когда кассир не успевает и ему требуется помощник. Также кнопка позволит клиентам не звонить по телефону или не пользоваться приложением.
Умная кнопка разработана компанией Flic. Она работает на основе Bluetooth-технологии через API компании. Срок действия такой системы — от трех до пяти лет.
Источник: vc.ru
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