В нескольких ресторанах «Додо пиццы» в Москве начнут работать кнопки быстрого заказа пиццы. Их можно будет купить для дома.

Новую функцию будут тестировать в течение одного — трех месяцев. Ожидается, что умная кнопка улучшит работу системы: руководство сможет узнать, когда кассир не успевает и ему требуется помощник. Также кнопка позволит клиентам не звонить по телефону или не пользоваться приложением.

@silauma

Умная кнопка разработана компанией Flic. Она работает на основе Bluetooth-технологии через API компании. Срок действия такой системы — от трех до пяти лет.

Источник: vc.ru