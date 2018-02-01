На территории дизайн-завода «Флакон» состоится ярмарка крафтового сыра «СырДвор».

На фестивале представят мягкие и твердые сорта сыра российских производителей, а также иностранные крафтовые сыры. Здесь же можно будет попробовать пиво от московской пивоварни DaLi Brewery, мясные деликатесы и необычные сладости, такие как испанский туррон.

Программа мероприятия включает в себя лекции от сыроваров и мастер-классы по приготовлению моцареллы и маскарпоне. Кроме того, на фестивале организуют показ документального фильма «Страсти по сыру» о становлении российского сыроварения.

Ярмарка пройдет с 2 по 4 февраля.

Источник: представители дизайн-завода «Флакон»