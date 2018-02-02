Неделю, которая начнется 12 февраля, в ресторане итальянской кухни Tutto Bene объявили масленичной.

Гостям предложат русские блины в итальянской интерпретации. Попробовать можно шесть видов блинов.

Для мясоедов приготовят сытное блюдо с мраморной говядиной Black Angus, воздушным муссом из фасоли и пюре из баклажан за 630 рублей. Другие блины — с семгой, авокадо, творожным сыром креметте и заправкой из песто обойдутся в 850 рублей. На выбор есть также блины с тремя видами грибов.

Самые дорогие блины — за 3 200 рублей — сделают по классическому рецепту с домашним маслом и черной икрой. Сладкие угощения представлены начинкой из шоколадно-орехового мусса с кунжутными чипсами и клубничным сорбетом. Более легкий и самый дешевый вариант — блины с рикоттой, виноградом, клубникой и ягодным соусом — стоят 350 рублей.

Источник: Пресс-служба Tutto Bene