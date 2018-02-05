С 12 по 18 февраля в ресторане-яхте «Чайка», а также в ресторанах «Ласточка» и «Анджело» будет действовать специальное блинное предложение.

Шеф-повар заведений Доменико Филиппоне приготовил блины с красной икрой, со слабосоленым лососем и сметаной. Попробовать стоит также тосканские блины с уткой под соусом «Красное вино» или флорентийские с хрустящим шпинатом, рикоттой и черным трюфелем. Любителям блинов послаще предложат теплые блинчики со сливочной начинкой под соусом из свежих ягод.

Источник: пресс-служба ресторанов