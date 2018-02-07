До конца февраля в Малом Казенном переулке закроется ланчерия «Лафлафель»
В Малом Казенном переулке до конца февраля закроется ланчерия «Лафлафель».
По словам владельцев заведения, причиной закрытия стали «старые коммуникации здания, различные службы», а также« беспокойный сосед, которому не нужен никто в этом месте».
При этом 25 февраля в «Лафлафеле» пройдет распродажа, где все желающие смогут купить что-то из обстановки заведения — например, стул или цветок.
Владельцы уточнили, что откроют на Усачевском рынке новое заведение под названием «Бомбей экспресс». Они пообещали, что там можно будет попробовать «много новой неадаптированной индийской еды».
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