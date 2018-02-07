В Малом Казенном переулке до конца февраля закроется ланчерия «Лафлафель».

По словам владельцев заведения, причиной закрытия стали «старые коммуникации здания, различные службы», а также« беспокойный сосед, которому не нужен никто в этом месте».

При этом 25 февраля в «Лафлафеле» пройдет распродажа, где все желающие смогут купить что-то из обстановки заведения — например, стул или цветок.

Владельцы уточнили, что откроют на Усачевском рынке новое заведение под названием «Бомбей экспресс». Они пообещали, что там можно будет попробовать «много новой неадаптированной индийской еды».

Главная новость февраля состоит из двух частей. Мы закрываем Казенный! Мы знаем, что вы его любите. А мы-то как его лю... Опубликовано Ланчерия Лафлафель 6 февраля 2018 г.

Источник: официальная группа «Лафлафель» в Facebook