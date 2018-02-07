Известный мексиканский шеф-повар Хорхе Вайехо открыл такерию Tacos №1 на гастромаркете «Вокруг света».

Хорхе Вайехо — шеф ресторана Quintonil. Заведение занимает 22 строчку в мировом рейтинге The World's 50 Best Restaurants и шестую в латиноамериканском списке.

В Tacos №1 все желающие смогут попробовать классические такос. Например, аль пастор — маринованное мясо на вертеле с запеченным ананасом. Кроме того, в меню заявлен «собачий тако». Так на юге Мексики называют тако с говядиной. Помимо этого, специально для жителей столицы Вайехо придумал рецепт перечного соуса средней остроты.

В Tacos №1 также можно будет попробовать начос с сальсой или гуакамоле, кесадильи и пончики чуррос.

Заведение находится по адресу: Никольская улица, 10. Оно открыто с 10:00 до 23:00.

Источник: Tacos №1