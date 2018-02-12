Роспотребнадзор рассказал, на что россиянам следует обратить внимание, чтобы не отравиться в период Масленицы.

При покупке готовых блинов ведомство рекомендует обращать внимание на их состав: «В идеале блины должны состоять из молока, муки и куриных яиц, однако использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещается». Блины в упаковке должны быть одинакового размера и плотно свернуты, а нормальный их цвет может колебаться от светло-кремового до слегка коричневого оттенков, отмечают в Роспотребнадзоре.

В случае покупки блинов в местах массовых гуляний ведомство призывает россиян проверять соблюдение продавцами правил гигиены и протирать руки влажными салфетками перед употреблением пищи на улице. Кроме того, Роспотребнадзор советует не переедать и не злоупотреблять алкоголем, а также чередовать жирную и жаренную пищу с сырыми овощами.

Источник: Роспотребнадзор