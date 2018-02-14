17 февраля в подмосковном парке культуры и отдыха имени Толстого стартует акция «Покормите птиц зимой».

В рамках акции откроются первые рестораны для пернатых. Там будут подавать бургеры из семечек с салом, салаты из сушеных ягод, зерновые снеки, коктейли из рябины и другие блюда. Меню разработали орнитологи.

В парке откроется около десяти ресторанов, которые будут курировать такие московские заведения, как «Винный базар», Groot, «Праймбиф-бар», «Тажин», «Птицы и пчелы» и другие.

Источник: «Афиша Daily»