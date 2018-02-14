Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров планирует запустить новый бренд блинных ресторанов для работы на московских фуд-маркетах.

Первое заведение откроют к концу весны на рынке «Депо» на Лесной улице. «Там будут еще более сложные и оригинальные начинки и американское тесто», — отметил Гончаров.

Необходимость в новом бренде, название для которого пока не определено, предприниматель связал с тем, что гастрорынки считают «Теремок» слишком известной сетью.

Также Гончаров рассказал, что «Теремок» намерен открыть в течение года 20 новых заведений оригинальной сети. Для этого используют программу регионального развития с помощью партнеров, каждый из которых возьмет на себя обязанности открыть пять-шесть ресторанов в течение двух-трех лет.

Источник: агентство «Москва», vc.ru