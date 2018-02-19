17 и 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Мос/Еда!», на который привезут сыры со всей России. Площадки мероприятия разместят вблизи избирательных участков.

Разнообразие сыров, которых здесь будет несколько тысяч тонн, представлено полутвердыми и твердыми сорта с пряностями, козим и овечим сырами, адыгейским сыром, свежими сырами моцарелла и буррата.

Помимо сыров купить можно будет также фермерские масло и молоко, фрукты, овощи, рыбу и мясо.

Источник: «Москва»