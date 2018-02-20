Ланчерию «Лафлафель» на Маросейке, которая открылась в феврале 2017 года, снесут вместе с другими помещениями здания собственника.

«С одной стороны, конечно, мы в шоке, а с другой стороны, если отбросить эмоции, то у нас есть все, чтобы открыть новое место. Оборудование и мебель, посуда и, самое главное, вы — наши друзья и гости», — комментируют закрытие владельцы заведения.

Желающих помочь приглашают прийти в это воскресенье, 25 февраля, в ланчерию в Малом Казенном переулке, чтобы внести депозит на будущий ужин в новом месте. Тогда владельцы смогут быстро найти помещение и сделать там ремонт. На открытие новой точки нужно собрать 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что из-за «старых коммуникаций здания», а также «беспокойного соседа, которому не нужен никто в этом месте» закроется ланчерия в Малом Казенном. Обе точки продолжат работать по 27 февраля.

Источник: Facebook