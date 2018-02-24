Владельцы заведения с азиатским стритфудом Bao + Bar Тимур Абузяров и Роман Воротников открыли на месте бывшей точки на Садовом кольце винный бар Wine Happens.

Wine Happens

Адрес: улица Садовая-Кудринская 32, с1 часы работы: вс-чт с 12:00 до 00:00, пт-сб с 12:00 до 02:00 Средний чек: 2 000 рублей Facebook

Закуски Печеный батат, рикотта и мисо — 420 рублей Патэ из индейки с белыми грибами и желе из портвейна — 450 рублей Карпаччо из морского гребешка с маринованной хурмой — 690 рублей основные блюда Ризотто с карпаччо из креветок, клубника и апельсин — 720 рублей Утиная грудка, крем из топинамбура и чечевицы — 890 рублей Ньокки с лесными грибами, мусс из копченого сулугуни — 720 рублей салаты Камчатский краб, тайский манго, авокадо и киноа — 850 рублей Салат с копченым угрем, свеклой и корнем хрена — 590 рублей десерты Медовый кейк, сорбет из черной смородины — 390 рублей Кокосовый мусс, сорбет манго-маракуйя — 420 рублей



Идея: Название заведения отсылает к Beer Happens, другому проекту Абузярова и Воротникова. Wine Happens будет работать по принципу wine pairing, представляя сочетание гастрономии с небанальной и хорошо продуманной «живой» винной картой.

Меню: Винную карту для проекта создавала Ксения Карпенко. Гостям предлагают около двухсот позиций по бутылкам (от 1700 рублей) и примерно двадцать — по бокалам (от 350 рублей). Более того, каждую неделю в Wine Happens планируют открывать несколько премиальных бутылок, чтобы у гостей была возможность попробовать их, заказав бокал-другой.

В меню Абузяров основное внимание уделил морепродуктам: по большей части — дальневосточным, но можно попробовать и устрицы из Японии (200 или 350 рублей за штуку). Помимо даров моря в баре предлагают и специальное, регулярно обновляющееся мясное меню.

Интерьер: Оформлением занимались Елизавета Семенова и Евгений Щетинкин из архитектурного бюро V12 Architects. Древесную отделку в заведении дополняет палитра тканей кирпичных оттенков, а акценты расставлены с помощью латуни и мрамора. Помещение рассчитано на 48 посадочных мест.