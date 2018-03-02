Основатели сети магазинов настольных игр «Мосигра» открыли фастфуд со свежеприготовленной пастой «Браво». Первая точка расположилась в торговом центре «Золотой Вавилон».

Приготовление заказа займет в среднем 4 минуты, а средний чек составит 339 рублей. В меню есть также обеды из трех блюд — супа или салата, маленькой порции пасты и напитка за 227 рублей.

Владельцы планируют расширять бизнес и открыть через пять лет 150 новых точек.

Источник: Владельцы заведения