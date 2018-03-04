Россияне в 2017 году стали чаще покупать пасту, соусы и специи, что говорит о росте интереса к домашнему приготовлению блюд. К таким выводам пришли в компании Nielsen.

За год продажи продуктов кулинарии в стране опередили средние по рынку: продажи пасты выросли на 3,5 %, соусов — на 4,9 %, а специй — на 2,2 %. Больше стали покупать (33,9 %) также оливковое и подсолнечное масло. В общей сложности продажи этих продуктов уступают только категории детского питания и кормов для животных.

Увеличение продаж и, как следствие, интереса потребителей к домашнему приготовлению блюд эксперты связывают с перемещением части досуга домой из соображений экономии.

Источник: РИА «Новости»