С 15 по 17 марта в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится выставка Coffee&Tea Russian Expo.

Посетителям расскажут о кофейнях третьей и четвертой волны, о микротрендах на рынках чая и кофе, а также о вьетнамском чае и итальянском эспрессо. Узнать можно будет и о том, как избежать подделок кофе и чая.

Программа пройдет на десяти тематических площадках, где, кроме того, затронут темы шоколада, молока и миксологии. Помимо образовательной части гостей ждет каппинг — дегустация различных сортов кофе.

В эти же дни выберут лучших бариста и чайных мастеров России, а также лучших художников на кофейной пенке в Москве и лучших обжарщиков страны.

Билеты можно приобрести здесь.

Источник: Представители выставки