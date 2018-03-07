В Москве с 12 по 25 марта пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week.

За две недели столичные рестораны предложат москвичам попробовать 350 блюд из круп — именно они стали главной темой нынешнего мероприятия.

В этом году к событию присоединяться 75 заведений, среди которых: 800°С Contemporary Steak, «Brasserie Мост», Burger&Pizzetta, Cheese Connection, I Like Wine, Laffa Laffa, LavkaLavka, Margarita Bistro, Molon Lave Bar, Ruski, «Техникум», Touché, Zotman Pizza Pie, «Горыныч», «Никуда не едем», «Рыба моя», «Северяне», «Сыроварня» и «Южане».

Познакомиться с предложениями участников можно здесь. На обновленном сайте фестиваля можно найти актуальное меню с ценами, рестораны с описаниями, интерьерами и контактами. Здесь также встроено бронирование «Афиша-Рестораны».

Источник: организаторы Moscow Restaurant Week