Владелец «Шоколадницы» Александр Колобов займется продвижением американской сети лапшичных ресторанов Panda Express в России.

Panda Express войдет в группу «Шоколадница». Сам Колобов уже подтвердил свое участие в развитии сети, но в подробности пока не вдается. Он планирует открыть около семи закусочных до конца года и еще столько же в 2019 году. Располагаться они будут в основном на фуд-кортах.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что азиатская кухня в России весьма популярна, у Panda Express почти не будет конкурентов, за исключением сети ресторанов «Воккер».

Источник: «Коммерсантъ»