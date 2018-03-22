Росконтроль отчитался о фальсификации более 60 % сыра из России и Белоруссии.

Такие результаты получили после проверки 30 образцов стоимостью от 250 до 590 рублей за килограмм. В маркировке всех сыров указали, что продукция сделана в соответствии с ГОСТом.

Фальшивый сыр представлен марками «Переславский сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», Fresh foods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока». В продуктах с нарушениями вместо молока производители используют заменитель молочного жира — смесь растительных жиров. Доля фальсификата оказалась выше в сырах, которые продают на развес в торговых сетях, и меньше — в расфасованных на производстве.

Сыр для исследования закупили в торговых сетях «Магнит», «Пятерочка», Billa, «Дикси», «Ашан», «Карусель», Globus, «Лента» и «Виктория».

Источник: Росконтроль