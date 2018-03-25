Гастрономический проект «Местная еда» запускает бизнес-школу для начинающих предпринимателей и рестораторов.

Программа включает деловые встречи, в рамках которых рестораторы и эксперты индустрии за одним столом обсуждают кейсы, делятся опытом и находят решение задач своего бизнеса. Гостям расскажут, как привлечь посетителей в обеденное время, где искать поставщиков и что выгоднее — организовать доставку самостоятельно или через агрегатор.

Знаниями с учениками школы поделятся Елена Попова (ресторнный холдинг ReStart — «Чайхона№1»), Роман Буняков («Finoarte consulting») и Наталья Пономарева (KraftHeinz Foodservice Russia).

Первая встреча пройдет 29 марта. За участие в ней нужно сделать взнос в размере 1 тысячи рублей.

Источник: представители «Местной еды»