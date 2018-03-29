Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки тортов через интернет. Такие кондитерские изделия могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний, предупреждают в ведомстве.

Как пояснили в службе, торты непромышленного изготовления не проверяют на соответствие обязательным требованиям по качеству и безопасности продуктов. В результате при их производстве и реализации повышаются санитарно-эпидемиологические риски.

Роспотребнадзор подчеркнул, что при употреблении в пищу непроверенной продукции, не имеющей сведений о дате производства, условиях хранения и составе, есть риск заразиться дизентерией, сальмонеллезом, гепатитом А, ротавирусной инфекцией и стафилококковой инфекцией.

Также ведомство отметило, что чаще всего родители приобретают торты в интернете для проведения детских праздников. При этом у детей инфекционные заболевания протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.

Источник: Роспотребнадзор