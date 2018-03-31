Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что пятая часть коньяка, протестированного организацией, оказалась подделкой.

«Я могу предварительно сказать, что около 21 % тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками», — пояснил Протасов.

Роскачество проводит исследование коньяка по поручению вице-премьера Александра Хлопонина. В проверке участвует около 50 брендов из России, Франции, Армении, Грузии и Молдавии. Стоимость образцов варьируется от 372 рублей до 10 тысяч рублей.

В декабре Роскачество завершило исследование 49 брендов российской и импортной водки, по результатам которого специалисты не нашли ни одного серьезного нарушения.



Источник: НТВ