В Москве начался сезон летних веранд при кафе, который продлится по 1 ноября.

Предполагается, что всего в 2018 году в столице появятся 2 575 летних кафе. В Центральном автономном округе их уже можно найти по адресам: Цветной бульвар, дом 21, строение 1, улица Рождественка, дом 5/7 и Весковский переулок, дом 7.

Начать установку открытых веранд рестораторы могли заранее — с 15 марта. Земельные участки для размещения летних кафе предоставляются городом бесплатно. Их площадь и расположение регламентируются специальной схемой. За соблюдением требований следит столичная Госинспекция по недвижимости. По ее данным, за последние два года количество совершаемых рестораторами нарушений сократилось на 40 %.

Источник: Госинспекция по недвижимости Москвы