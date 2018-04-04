Руководители сетей быстрого питания Burger King и «Му-Му» пообещали до конца апреля снизить цены в своих ресторанах в столичных аэропортах до тарифов, действующих в Москве и Подмосковье.

Компании решили пересмотреть расценки после того, как Федеральная антимонопольная служба сообщила о двукратном завышении цен на продукты в Шереметьеве. Ведомство увидело в действиях Burger King, «Му-Му» и «Шоколадницы» признаки коллективного доминирования.

Несмотря на внимание со стороны ФАС, руководство «Шоколадницы» заявило, что не будет снижать цены. В компании пояснили, что в существующем меню есть несколько недорогих блюд, что дает право выбора клиентам с любыми финансовыми возможностями.

Источник: «Интерфакс»