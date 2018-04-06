Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности в преддверии Пасхи выбрал самый вкусный кулич среди брендов, представленных в магазинах Москвы.

Место Название и производитель кулича

«Колосок» («Калининградхлеб»)

«Майский» («Каравай СВ»)

«Славянский» («Хлебозавод №22»)

Качество выпечки оценивали по внешнему виду, форме, состоянию мякиша, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей: изюма, цукатов, орехов. Эксперты также обращали внимание на правильность маркировки.

Специалисты отметили, что куличи не должны быть слишком большими и пышными, если в них не добавляли разрыхлители.

Ранее The Village собрал пять рецептов нетрадиционных куличей, которые несложно приготовить дома, а также узнал у священника, как правильно есть пасху и можно ли это делать неправославным.

Источник: Роскачество