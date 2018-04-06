Лучшие куличи Москвы
Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности в преддверии Пасхи выбрал самый вкусный кулич среди брендов, представленных в магазинах Москвы.
Место
Название и производитель кулича
«Колосок» («Калининградхлеб»)
«Майский» («Каравай СВ»)
«Славянский» («Хлебозавод №22»)
Качество выпечки оценивали по внешнему виду, форме, состоянию мякиша, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей: изюма, цукатов, орехов. Эксперты также обращали внимание на правильность маркировки.
Специалисты отметили, что куличи не должны быть слишком большими и пышными, если в них не добавляли разрыхлители.
Ранее The Village собрал пять рецептов нетрадиционных куличей, которые несложно приготовить дома, а также узнал у священника, как правильно есть пасху и можно ли это делать неправославным.
Источник: Роскачество
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