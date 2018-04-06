В воскресенье, 8 апреля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет мастер-класс «Напитки из грибов».

Ведущими события выступят миколог Михаил Вишневский, ресторанный критик Александр Дубровин и сооснователь веганского кафе «Мох» Илья Деведжиан. Они расскажут, как правильно ухаживать за чайным грибом и морским рисом, готовить квас, грибные коктейли, настойки и дистилляты, а также заваривать мухоморный чай.

Участники мастер-класса узнают, с какими напитками сочетаются грибные блюда, и попробуют несколько сортов комбучи и российский трюфельный напиток Organika Life Truffle. В конце мероприятия каждый посетитель получит сортовой чайный гриб.

Стоимость участия составляет 800 рублей, билеты можно приобрести в кассе сада в день проведения мастер-класса.

Ранее Илья Деведжиан рассказывал The Village, что такое комбуча и как ее готовить.



Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»