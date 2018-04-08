В «Парке ремесел» на ВДНХ 14 и 15 апреля пройдет восьмой фестиваль сыра с отечественной и импортной продукцией.

На празднике представят классические (камамбер с белой плесенью, моцарелла, гауда, качотта, горгонзола с голубой плесенью) и необычные сорта сыра (с чесноком, паприкой и тмином, кабардинский и адыгейский белый, копченый, рокфор).

Попробовать можно сыры из Москвы и области, Санкт-Петербурга, с Алтая и из Адыгеи, Владимирской и Смоленской областей, Костромы и Ростова-на-Дону, Суздаля и Тулы. Помимо отечественной продукции, здесь угостят сыром из Аргентины, Армении, Индии, Марокко, Туниса, Уругвая и Швейцарии. Гостям предложат, кроме того, и сырные блюда — сэндвичи, раклет с картофелем и тартифлет с беконом.

15 апреля в 12:00 в павильоне пройдет открытый мастер-класс по приготовлению итальянского сыра примо сале с оливками. А в крытом шатре можно будет покормить коз, лам и альпаку.

Источник: сайт мэрии Москвы