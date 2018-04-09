Оргкомитет чемпионата мира по футболу выбрал поставщиков ресторанных услуг для гостей VIP и VVIP-зон на стадионах, принимающих матчи. На эти места приглашаются гости оргкомитета и делегации.

«Арена фудс» организует питание на стадионах в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на стадионе «Спартак» в Москве. Эта же компания отвечает за питание болельщиков. Кейтеринг входит в группу компаний «Шоколадница» Алексея Колобова.

В «Лужниках» в Москве и на «Фиште» в Сочи будет работать «Новиков кейтеринг», которая входит в Novikov Group Аркадия Новикова. А питание в Санкт-Петербурге организует Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина.

Группа «Фьюжн» будет кормить вип-гостей в Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске. Компания уже имеет опыт работы на подобных мероприятиях — в 2014 году она была оператором питания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

«Фьюжн» также будет сотрудничать с Match Hospitality, которая изначально должна была отвечать за питание в VIP-ложах. Однако осенью 2017 года оргкомитет разорвал с ней контракт. При этом другие обязательства Match Hospitality в рамках ЧМ сохранили, в частности, эксклюзивные права на организацию программы Федерации.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: «Коммерсантъ»