Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения паразитами через необеззараженную рыбу.

В 2017 году 1,5 % обследованных проб рыбы оказались заражены личинками паразитов. К самым распространенным из них можно отнести описторхозы, дифиллобитриозы, клонорхозы, анизакидозы и еще около двадцати видов. К их распространению приводит сброс необеззараженных сточных вод в поверхностные водоемы и несоблюдение режима обеззараживания рыбы на рыбоперерабатывающих предприятиях. Также заражение возможно через рыбу, добытую не в рамках промышленной ловли, а рыбаками-любителями.

Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор советует не забывать про меры личной профилактики:

— рыбу нужно варить в течение 15 минут после момента закипания;

— жарку осуществлять в распластанном виде в масле в течение 20 минут;

— засолку мелкой рыбы осуществлять в течение 14 дней, крупной — в течение 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограмм рыбы.

Также ведомство напоминает, что личинки некоторых паразитов могут погибнуть из-за низких температур. Температура должна составлять минус 40 градусов в толще рыбы и сохраняться на протяжении примерно семи часов.

Ранее The Village рассказывал, как выбирать рыбу и отличить размороженный продукт от охлажденного.

Источник: Роспотребнадзор