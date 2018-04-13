Возле станции метро «Таганская» 16 апреля начнет работу ресторан «Крым мой». Его откроют владельцы сети кафе «Одесса-мама» совместно с Василисой Волковой, операционным директором «С.И.Д.Р Групп» (паб «Овсянка, сэр», бар «Кот Шредингера»).

Меню ресторана объединит татарскую, греческую, русскую и украинскую кухню. Попробовать здесь можно овощи, пироги, долму из баранины, камбалу, азу, а также мидии. Винная карта ресторана наполовину состоит из крымских вин. Посетителям предложат также редкие экземпляры: в ресторан планируют привозить малотиражные авторские напитки.

«„Крым мой“ — ресторан-настроение, ресторан-отдых, ресторан-ассоциация, ресторан для вечно юных душой романтиков. Короче говоря, для нас для всех. Почему такое название? Да потому что у большинства из нас есть свой, неповторимый Крым. Он родом из детства, из веселой студенческой юности, из жаждущей морского покоя зрелости», — объяснила идею названия его основательница Анна Шпак.

В первую неделю работы заведения гостям пообещали скидку в 50 % на все меню, и 30 % — с 23 по 30 апреля. На майские праздники всех бесплатно угостят крымским сухим вином.

Источник: Facebook