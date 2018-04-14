Безопасная норма потребления алкоголя составляет 100 граммов этилового спирта в неделю. Таковы данные исследования, опубликованного в журнале The Lancet.

Международная группа ученых под руководством Анджелы Вуд из Кембриджа изучила связь между приемом спиртного и риском смерти на выборке из почти 600 тысяч людей из 19 развитых стран. На момент начала исследования ни у кого из участников не наблюдалось заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исследователи обнаружили, что потребление более 100 граммов алкоголя в неделю связано с повышенным риском развития коронарной болезни сердца, гипертонического криза и появления инфаркта. В целом же ожидаемая продолжительность жизни тех, кто выпивал до 100 граммов спиртного в неделю, к 40 годам была до пяти лет выше, чем у остальных участников исследования.

В соответствии с полученными данными ученые рекомендовали снизить безопасную норму потребления алкоголя. Так, российский Минздрав установил в прошлом году, что взрослому мужчине без вреда для здоровья можно выпивать до 210 граммов спирта в неделю (около 5 литров пива крепостью 4,5 %), а небеременной женщине — 140 граммов в неделю.

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Источник: N+1