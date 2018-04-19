На «Трехгорной мануфактуре» 21 и 22 апреля пройдет городской кофейный фестиваль Moscow Coffee Festival.

Среди участников фестиваля — лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга: «Кофейня 8/25», KOF., Point Coffee & Food, «Кафетериус», Nook Coffee, «Даблби», «Правда кофе», «Человек и Пароход», WEST 4 Roasters, «Дринкит».

Для гостей приготовят кофейные коктейли, кофейный лимонад или кофейный квас. Также запланированы дегустация кофе со всего мира и финал российского чемпионата по приготовлению кофе.

В зоне маркета можно будет приобрести различные кофейные гаджеты, воронки для заваривания кофе, посуду, джезвы, а также сладости, которые наиболее удачно сочетаются с напитком.

А в зоне семинаров и мастер-классов тем временем расскажут о кофе и кофейном бизнесе. Организаторы обещают разные темы: от заваривания кофе альтернативными методами до влияния воды и молока на вкус напитка. Помимо всего, желающих научат рисовать молочной пеной на кофе.

Вход на фестиваль, который оба дня продлится с 10:00 до 20:00, бесплатный.

Источник: организаторы Moscow Coffee Festival