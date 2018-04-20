С 20 апреля по 6 мая в 14 городах пройдет российский ресторанный фестиваль. Впервые за три года мероприятие приедет и в Москву.

В этот раз дегустационные сеты из трех-пяти лучших блюд представят более 65 столичных заведений, среди них: рестораны «Зарядье», «Тоторо», «Северяне», «Простые вещи», I Like Wine, Bjorn, Steak it Easy, Glenuill и другие. Поесть в рамках фестиваля можно будет по фиксированной цене в 990 рублей.

Присоединиться к РРФ можно также в ресторанах Калининграда, Владивостока, Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Хабаровска, Казани, Воронежа, Самары и Уфы. Полный список участников и примеры сетов размещены здесь.

Кроме того, в пяти городах состоятся ужины известных российских шеф-поваров. В планах организаторов — расширить территорию РРФ на европейские города, популярные среди россиян.

Источник: «Афиша»