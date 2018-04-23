Основатели московских баров Lumberjack, Rumor, Tin Woodman и «Коктейльная» Андрей Калагин и Наталия Шебалденкова запустили курсы обучения барному делу Barcourse.

Курсы рассчитаны на разные уровни подготовки и предполагают стажировку в барах компании. Занятия ведут руководители баров.

Ученики могут пройти базовый курс бармена для новичков, который включает в себя 15 часов теории и практики, а также 20 часов стажировки.

В рамках продвинутого курса действующие бармены получат дополнительные навыки. Отдельное внимание уделяется самоподготовке, развитию, умению продавать, углублению в эргономику и ведению документации.

Еще один курс называется «Сам себе бармен» и рассчитан на непрофессионалов, желающих разбираться во вкусах алкогольных напитков, сочетаниях и основах смешивания. Здесь, например, можно узнать, как в домашних условиях организовать бар. Помимо всего, в обучение входят дегустационные мастер-классы по смешанным напиткам.

Наконец, есть специализированные курсы по запросу. Сюда относятся мастер-классы, дегустации, корпоративные тренинги, курсы по бухгалтерии и финансам в ресторанном бизнесе.

Занятия начнутся 14 мая в баре Rumor.

Источник: представители баров