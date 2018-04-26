Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга
Организаторы ресторанной премии «Лавровый лист» назвали победителей 2018 года.
Лучшим рестораном Москвы по версии Общественного совета премии стал Remy Kitchen Bakery. За совместный проект Глена Баллиса и Александра Оганезова проголосовали более 80 % членов совета.
Совет ресторанных критиков назвал рестораном года Twins Garden братьев Березуцких. В Петербурге критики отдали предпочтение заведению Сергея Шнурова «KoKoKo».
Открытием года признали ресторан «Горыныч» — новый проект холдинга White Rabbit Family. В свою очередь, шеф-повар заведения Артем Лосев стал лауреатом первой в истории премии номинации «Прорыв года».
В качестве гастрономического тренда года критики выбрали московские фуд-корты. Кроме того, «Кофемания» получила премию как ресторан-легенда.
Ранее The Village рассказывал о самых важных гастрономических открытиях прошлого года в Москве и Петербурге.
Источник: представители премии
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