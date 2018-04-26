Организаторы ресторанной премии «Лавровый лист» назвали победителей 2018 года.

Лучшим рестораном Москвы по версии Общественного совета премии стал Remy Kitchen Bakery. За совместный проект Глена Баллиса и Александра Оганезова проголосовали более 80 % членов совета.

Совет ресторанных критиков назвал рестораном года Twins Garden братьев Березуцких. В Петербурге критики отдали предпочтение заведению Сергея Шнурова «KoKoKo».

Открытием года признали ресторан «Горыныч» — новый проект холдинга White Rabbit Family. В свою очередь, шеф-повар заведения Артем Лосев стал лауреатом первой в истории премии номинации «Прорыв года».

В качестве гастрономического тренда года критики выбрали московские фуд-корты. Кроме того, «Кофемания» получила премию как ресторан-легенда.

Ранее The Village рассказывал о самых важных гастрономических открытиях прошлого года в Москве и Петербурге.

Источник: представители премии