Роспотребнадзор в преддверии майских праздников дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

Покупателям не рекомендуют покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Внимание покупателя обращается на то, что по требованию продавец обязан предоставить сертификат соответствия товара и ветеринарную справку.

Качественное охлажденное мясо не имеет запаха гнили, химии или сырости. Оно должно быть ранвномерного цвета, упругим, без липкости и выделения крови.

Кроме того, ведомство дает советы, как отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного. Для этого нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, тогда как повторно замороженное окраску не изменит.

При покупке замаринованного шашлыка в магазине стоит брать только высший или первый сорт. В качественном продукте консервантом будет выступать лимонная кислота, а не фосфаты, диацетат, цетрат натрия или Е450. Состав качественного шашлыка-полуфабриката выглядит так: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр). Наконец, лучше всего брать шашлык известных производителей.

Ранее The Village рассказывал, где купить мясо для шашлыка и гриля в Москве.

Источник: Роспотребнадзор